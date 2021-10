Serie A, vittoria per la Sampdoria contro lo Spezia: finisce 2-1 al Ferraris

Seconda vittoria in campionato per la Sampdoria, che nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A TIM ha superato al Ferraris lo Spezia per 2-1.

I blucerchiati hanno trovato il vantaggio nel primo tempo grazie ad un autogol di Gyasi, trovando il raddoppio sempre nella prima frazione di gioco con Candreva. A tempo quasi scaduto, i bianconeri accorciato le distanze con Verde