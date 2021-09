Serie A, Vlahovic trascina la Fiorentina e piega l'Atalanta con una doppietta

Vittoria esterna importantissima per la Fiorentina, trascinata nel match giocato al Gewiss Stadium contro l'Atalanta dalla doppietta di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha realizzato due rigori per i viola, che hanno subito sul parziale di 2-0 anche il penalty messo a segno da Duvan Zapata. Il gol del colombiano però non è bastato alla formazione bergamasca per evitare la prima sconfitta in campionato.