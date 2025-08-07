Serie A Women, presentati loghi della stagione 2025-26

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Presentati i nuovi loghi delle competizioni della Serie A Women per la stagione 2025-26. Dopo la Serie A Women's Cup, al via venerdì 22 agosto, la settimana successiva sarà il turno della Coppa Italia Women, il cui logo sarà contraddistinto dal colore rosso. Al centro del concept la lettera "W" fiammeggiante che incarna passione ed energia che accendono il terreno di gioco.

La Supercoppa Women ha un logo dominato dal viola e dal verde acqua. C'è infine l'arancione nel logo della Primavera 1 Women, campionato che dal 21 settembre vedrà scendere in campo la NextGen del calcio italiano e serbatoio di Nazionali capaci di raggiungere due semifinali nei rispettivi Europei (Under 19 e Under 17) e altrettante qualificazioni ai Mondiali giovanili. (ANSA).