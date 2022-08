Serie B, accordo con AdPlay per una nuova piattaforma multimediale

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Un ulteriore passo per diffondere la Serie B nel mondo e stare ancora più vicino ai propri tifosi. È questo il significato dell'accordo fra la Lega Serie B e AdPlay Media Holding, che si traduce in una nuova piattaforma tecnologica in grado di distribuire gli highlights del campionato. In questo modo - rende noto la Lega B - i tifosi avranno un ulteriore strumento, gratuito e disponibile sul proprio sito preferito, per seguire il Campionato degli Italiani. "La Lega Serie B - sottolinea il presidente, Mauro Balata - è sempre più impegnata ad ampliare i canali di diffusione per stare vicina ai tifosi utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione. Lo fa con partner di assoluto livello, come nel caso di AdPlay, a dimostrazione dell'importanza di un campionato che per credibilità, contendibilità e valore delle squadre si è affermato a livello internazionale come conferma la distribuzione in 40 Paesi in tutto il mondo". La nuova piattaforma multimediale di Lega Serie B verrà distribuita tramite il Video Player proprietario sviluppato dalla stessa AdPlay, sia tramite App per CTV (TV connesse) sia all'interno di una sezione dedicata del sito highlights.legab.it che sarà implementata e gestita sempre dalla società incaricata del progetto. (ANSA).