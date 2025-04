Serie C, la Lucchese firma l’istanza di fallimento: cosa cambia per il Milan Futuro

Una notizia importante per il destino di molte squadre di Serie C, girone B tra cui anche il Milan Futuro di Oddo, in lotta anche contro la Lucchese per mantenere la categoria. Infatti, in queste ultime ore, il gruppo squadra della Lucchese, al termine dell’allenamento odierno ha firmato i documenti per l’istanza di fallimento. Continua così la crisi della società toscana, dopo l’annullamento della conferenza stampa da parte del patron Mancini.

Una decisione che era nell’aria da diversi giorni, concretizzatasi dopo la mancata manifestazione dei pagamenti. La documentazione sarà poi presentata dal sindaco revisore Varetti. Nonostante questo, dovrebbe essere confermata la presenza della squadra in occasione della sfida contro la Vis Pesaro.

La situazione play-out

Proprio la Lucchese ad oggi occupa la 16^ posizione in classifica a quota 33 punti, a più tre sul Milan 17^. Segue la Spal con gli stessi punti dei rossoneri e concludono Sestri Levante 19^ a 26 punti e Legnago ultimo a 25. Una risvolto importante che per la Lucchese potrebbe risultare drammatico e fatale come epilogo del campionato. Il Milan Futuro resta alla finestra, pronto però ad ottenere comunque i punti utili per la propria salvezza aritmetica: a tre giornate dalla fine questo girone potrebbe riservare altri colpi di scena.