Serie C, la posizione dell'Ancona in bilico: il Milan guarda interessato

Il Milan è da tempo al lavoro per avere una squadra Under 23 che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Alla mezzanotte di oggi scatterà la deadline per il deposito delle iscrizioni al prossimo torneo di Serie C (l'11 giugno per i club protagonisti nelle ultime fasi dei playoff). Un torneo che, ad oggi presenta, qualche punto interrogativo circa l'iscrizione di alcune delle aventi diritto: stando a quanto riporta il Corriere Adriatico anche l'Ancona sarebbe a rischio per il prossimo campionato di Lega Pro.

Pare che manchino i pagamenti dei compensi ai tesserati per le mensilità di marzo e aprile da parte della società del presidente Tony Tiong; nel frattempo il responsabile della comunicazione Paolo Papili ha rassegnato le proprie dimissioni. Allo stato attuale la dirigenza biancorossa, riporta il Corriere Adriatico, si trova nella sede del Club. Da Tiong nessuna risposta, almeno fino alle 16.30. All'esterno sono presenti alcuni tifosi. Sul posto anche gli agenti della Digos.

Il Milan guarda interessato: in caso di domanda presentata e rigettata i rossoneri sarebbero primi nella graduatoria, se invece si arrivasse oltre la mezzanotte senza nessun tipo di domanda presentata allora l'Ancona lascerebbe uno slot libero che verrebbe preso per riammissione dalla Recanatese. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.