Serie C, si è chiusa la 20^ giornata: tutti i risultati dei tre gironi

vedi letture

La Serie C ha terminato ieri sera, con lo 0-0 fra Trapani e Foggia, il proprio 2024 e dà appuntamento al nuovo anno. Anche nell'ultima giornata di quest'anno solare il Padova si conferma dominatrice del Girone A portandosi a +10 sul Vicenza secondo e mettendo una seria ipoteca sulla promozione in Serie B. Negli altri due gironi invece la situazione è più equilibrata con quello B che vede addirittura un terzetto - Pescara, Ternana e Virtus Entella in ordine alfabetico - in vetta alla classifica con 41 punti tallonate da una Torres che ne ha solo cinque in meno. Nel Girone C infine il Benevento chiude in testa con due punti di vantaggio sul Monopoli e cinque sul terzetto formato da Potenza, Avellino e Audace Cerignola.

20ª GIORNATA – 20-21-22-23 DICEMBRE 2024

GIRONE A

Alcione-Atalanta U23 0-1

Vlahovic

Arzignano-Triestina 3-0

3' e 44' Lunghi, 67' Cerretelli

Lumezzane-Virtus Verona 0-3

4' e 66' Amadio, 19' Rispoli

Novara-Feralpisalò 0-1

4' Maistrello

Renate-Pro Patria 1-0

24' Vassallo

Union Clodiense-Lecco 1-1

83' Sipos (L), 90'+6 [rig.] Scapin (U)

Caldiero Terme-AlbinoLeffe 0-2

54' [rig.] Fossati, 75' Mustacchio

Giana Erminio-Vicenza 0-0

Pergolettese-Pro Vercelli 1-0

90'+5 Bignami

Trento-Padova 0-1

18' Liguori

GIRONE B

Ascoli-SPAL 1-1

9' Caccavo (A), 17' Antenucci (S)

Lucchese-Pineto 3-3

14', 63' e 83' Bruzzaniti (P), 22' Antoni (L), 25' Quirini (L), 27' Saporiti (L)

Pontedera-Legnago 0-0

Sestri Levante-Gubbio 2-1

50' Rocchi (G), 53' [rig.] Clemenza (S), 77' Parravicini (S)

Campobasso-Arezzo 0-1

56' [rig.] Pattarello

Milan Futuro-Entella 1-2

52' [aut.] Zukic (M), 70' Zeroli (M), 75' Corbari (E)

Pescara-Ternana 0-0

Perugia-Pianese 1-1

32' [aut.] Amoran (PE), 45+1' Matos (PE)

Vis Pesaro-Torres 1-3

67' Coppola (V), 69' e 77' Fischnaller (T), 75' Varela (T)

Rimini-Carpi 0-0

GIRONE C

Cavese-Benevento 1-2

5' Manconi (B), 18' Perlingieri (B), 66' Saio (C)

Monopoli-Turris 3-0

7' Angileri, 67' e 84' Grandolfo

Audace Cerignola-Juventus Next Gen 3-3

11' Palumbo (J), 29' Visentin (A), 35' Tascone (A), 61' Salvemini (A), 69' Afena-Gyan (J), 87' Semedo (J)

Casertana-Latina 0-2

57' Vona, 88' Riccardi

Team Altamura-Crotone 1-3

11' e 76' Tumminello (C), 19' Oviszach (C), 55' Minesso (T)

Potenza-ACR Messina 2-1

15' Petrungaro (A), 67' Rosafio (P), 77' Castorani (P)

Avellino-Picerno 1-0

42' Cionek

Catania-Sorrento 4-0

73’, 87’, 92' Inglese, 77' Stoppa

Taranto-Giugliano 0-2

78' Giorgione, 80' Masala

Trapani-Foggia 0-0