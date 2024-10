Serie C, Zola: "Le seconde squadre hanno una doppia funzione"

L'ex attaccante Gianfranco Zola, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha parlato a margine dell'evento Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, a Roma:

Queste passano anche dalle squadre Under 23?

"Sono d'accordo, le seconde squadre a mio avviso hanno una doppia funzione. In primis danno esperienza ai ragazzi delle loro squadre e non ha prezzo. In Serie C c'è il vantaggio di confrontarsi con gente di mestiere, che può insegnare tanto, cosa importantissima per i nostri giovani. Abbiamo bisogno di qualità per far salire il livello del gioco e la cosa si sposa benissimo".

Siete stati riconfermati lei e Marani. Come ripartire?

"Fa estremamente piacere, significa che i club hanno fiducia in quanto stiamo facendo. Si ricomincia ora dal bisogno di maggiori investimenti sui settori giovanili, è fondamentale per la saluta del movimento calcistico. Sono passati i tempi dei ragazzi che arrivano già bravi dagli oratori, si deve tornare però a produrre giocatori di qualità".