Serse Cosmi rivela cosa gli disse Massara sulle qualità di Leao

Serse Cosmi, allenatore di lungo corso, è stato ospite di Radio Serie A e ha parlato anche di Rafael Leao che ebbe l'opportunità di osservare da vicino a Milanello quando era appena arrivato in rossonero, da giovane. Le sue parole: "Un po' di anni fa andai a Milanello a trovare Massara e c'era l'allenamento, c'era Leao: veniva da un Europeo under 21 dove non aveva giocato. E io chiesi a Massara, me lo potevo permettere: 'Ma questo chi è? Che fa in campo?' Lo vedevo che già allora aveva un atteggiamento allucinante. E lui mi ha detto: 'Serse, questo ha delle qualità disumane. In allenamento fa delle cose che difficilmente in tanti anni ho visto fare ad altri. Bisogna solamente metterlo in condizione di centrarlo un po' da un punto di vista caratteriale'. Per cui da quel momento in poi ho cominciato realmente a considerare Leao un grande giocatore perché mi fidavo di Massara. Poi l'anno dopo è esploso nel Milan ed è stato un protagonista"