Sesko via a gennaio? L'agente: "Deve rispondere il Lipsia, ma non è giocatore da prestiti"

"Non so da dove provenga questa storia. Non ho mai parlato con l'Arsenal riguardo al prestito di Sesko". Parola di Elvis Basanovic, agente in capo di Benjamin Sesko - per altro ex obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate. D'altronde l'attaccante sloveno giusto pochi mesi fa ha preso la decisione di legarsi ulteriormente al Lipsia, squadra di Bundesliga dove attualmente milita, nonostante gli abboccamenti di numerosi club prima e dopo gli Europei di Germania.

Eppure nell'intervista rilascia a GiveMeSport, il procuratore del giocatore si è sentito in dovere di spazzare via i rumors di mercato che hanno accostato ripetutamente il proprio assistito all'Arsenal, club certamente alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. A maggior ragione dopo il grave infortunio al ginocchio di Gabriel Jesus.

Ma tra Sesko e l'Arsenal non c'è nulla, figurarsi un ipotesi di trasferimento temporaneo, come ha garantito l'agente: "Šeško non è un giocatore per i prestiti, non è mai stato un argomento per l'Arsenal o qualsiasi altro club. Anche se siamo consapevoli dell'interesse di diversi club di alto livello da molto tempo, se mi chiedete se Šeško si trasferirà a gennaio... posso solo dire che Šeško è un giocatore del RB Lipsia e loro possono rispondere a queste domande".