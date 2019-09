Sette curiosità su Torino-Milan

Una trasferta impegnativa, di fronte a un avversario insidioso, in uno stadio dove la vittoria manca da tempo. Torino-Milan potrà dire già tanto sulla prima parte di Serie A dei rossoneri, vogliosi di risollevarsi dopo il Derby e di risalire in classifica; e anche di riscattare il ko dell'Olimpico Grande Torino dello scorso campionato, il quale di fatto aveva compromesso la qualificazione in Champions League. In attesa di scendere in campo, spazio a sette curiosità legate a Torino-Milan.

PRECEDENTI

1- Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro gare esterne di Serie A (1P): tanti successi quanti quelli collezionati dai rossoneri nelle precedenti 11 (5N, 3P).

STATO DI FORMA

2- Milan imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A giocate di giovedì (2V, 2N)

STATISTICHE GENERALI

3- il Milan in queste prime quattro giornate è la formazione che vanta il possesso palla medio più alto (60.9%) della Serie A.

FOCUS GIOCATORI

4- Gianluigi Donnarumma e Salvatore Sirigu hanno entrambi mantenuto nove volte la porta inviolata nel 2019 in Serie A, solo Handanovic ha ottenuto più clean sheet (10) tra i portieri nel periodo.

5- Il primo gol di Ante Rebić in Serie A è arrivato proprio contro il Torino, nel maggio 2014, con la maglia della Fiorentina.

6- Rafael Leão potrebbe diventare il secondo marcatore straniero più giovane nella storia del Milan in Serie A (20 anni e 108 giorni, alle spalle del solo Alexandre Pato).

7- L'unico giocatore dell'attuale rosa del Milan che ha trovato il gol in Serie A contro il Torino in maglia rossonera è Giacomo Bonaventura (ad aprile 2018 all'Olimpico Grande Torino); il centrocampista potrebbe tornare a disputare un match di campionato 340 giorni dopo l’ultima presenza.