Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Oltre al pari della Primavera nel Derby, continua l'ottima stagione - la prima nella storia del Milan - della Primavera femminile di Davide Corti: il 2-0 sul Como nell'ultima di stagione regolare al Vismara (doppietta di Noa Selimhodzic) permette alle rossonere di confermare il 2° posto nel Girone 1 alla vigilia dell'ultima giornata, che vedrà l'impegno sul campo della Pro Sesto. Per le rossonere il campo di casa è stato, sinora, un vero e proprio fortino: nove vittorie (tra cui quella con la capolista Juventus), due pareggi, zero sconfitte e soltanto quattro gol subiti, miglior dato tra tutte le squadre del campionato.

Ultima stagionale al Vismara anche per l'U18, che ha imposto il 2-2 al Torino quinto in classifica: i ragazzi del 2004 confermano la miglior difesa del campionato, dato ex aequo con la Roma capolista; domenica prossima ultima stagionale sul campo del Genoa. Proseguono le fasi interregionali per le rappresentative di età inferiore: successi per U15 femminile (in casa sulla Fiorentina) e U13 (a Monza), pari esterno contro il Genoa per l'U14.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 16ª giornata di ritorno, Inter-Milan 2-2 (17' Nasti, 44'st El Hilali)

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata di ritorno, Milan-Como 2-0 (10'st e 20'st Selimhodzic)

UNDER 18: 14ª giornata di ritorno, Milan-Torino 2-2 (14'st Anane, 44'st Rossi)

UNDER 15 FEMMINILE: 2° turno fase interregionale, Milan-Fiorentina 1-0 (Di Falco)

UNDER 14: 2° turno fase interregionale, Genoa-Milan 1-1 (15'st rig. Comotto)

UNDER 13: 2° turno fase interregionale, Monza-Milan 2-3 (Grilli, Pisati, Rusu)