Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero

Questi i risultati del weekend rossonero del settore giovanile, come riporta acmilan.com:

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, San Marino-Milan 0-5 (4' Boldrini, 10' e 20' Renzotti, 14'st Donolato, 46'st Dal Brun)

UNDER 18: 8ª giornata, Milan-Monza 4-0 (29' Chiesurin, 41' Sala, 3'st Benedetti, 42'st Malaspina)

UNDER 17: 10ª giornata, Milan-Monza 3-2 (20' Mancioppi, 40' e 44'st Sia)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Academy Pavia-Milan 0-6 (15' Lupatini, 18' Zanisi, 26' Montaperto, 1'st Minnei, 8'st Peres, 21'st Stendardi)

UNDER 16: 8ª giornata, Udinese-Milan 1-2 (2'st Camarda, 31'st Sala)

UNDER 15: 8ª giornata, Udinese-Milan 2-0

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Milan-Rivanazzanese 21-0 (Tomaselli x5; Di Lernia x3; Caballero, Di Falco, Nicosia, Palopoli x2; Franco, Galluzzi, Hu, Parolo, Strecapede)

UNDER 14: 9ª giornata, Milan-Monza 3-2 (6' Guglielmo, 14' Grilli, 36' Morellini)

UNDER 13: 9ª giornata, Como-Milan 2-1 (Marchello)

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Città di Opera (maschile)-Milan 3-4 (Elshamy x2, Dan, Spagliardi)

UNDER 12: 8ª giornata, Milan-Sedriano 3-0 (Colombo, Jadid, La Vecchia)

UNDER 11: 8ª giornata, Milan-Alcione 6-0 (Kostyuk x2, Casciaro, Colombo, Miglioranza, Somma)

UNDER 11 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Ausonia (maschile) 6-1 (Sormani x2, Cozzi, Ferrari, Salvalaggio Mart., Silverj)

UNDER 10: 8ª giornata, Milan-Rhodense 4-3 (Bernasconi x2, Gambarotto, Marchesetti)