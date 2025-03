Settore giovanile: il programma completo del week end rossonero

Tante squadre femminili in campo nell'imminente fine settimana del Settore Giovanile rossonero, e anche altri impegni interessanti per le Under maschili. Si ferma per un turno la Primavera maschile, ritornano invece in campo le pari età della Primavera femminile, impegnate tra Viareggio e campionato. L'impegno di questo weekend è casalingo contro l'Hellas Verona, per tenere viva la speranza di centrare le Final Four. Continua la fase interregionale per U17 e U15 femminili, mentre l'U17 maschile è di scena a Brescia per continuare a inseguire il secondo posto. Ecco il dettaglio di tutte le partite del fine settimana rossonero.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 22 MARZO

UNDER 12: campionato, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: 7ª giornata di ritorno, Pergolettese-Milan, ore 15.00 - CS Bertolotti, Crema

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Torino, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: 7ª giornata di ritorno, Pro Patria-Milan, ore 16.30 - CS Malerba, San Vittore Olona

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Cologno-Milan, ore 17.30 - Via Perego 15, Cologno Monzese

DOMENICA 23 MARZO

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Real Crescenzago, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 9 FEMMINILE: campionato, Milan-Baggese, 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: fase interregionale, 6ª giornata di andata, Real Vicenza-Milan, ore 11.30 - Campo Comunale S. Pio X, Vicenza

UNDER 12: recupero di campionato, Milan-Assago, ore 14.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 14.30 - PUMA House of Football

UNDER 17: campionato, Brescia-Milan, ore 15.00 - CS San Filippo Campo, Brescia