Settore Giovanile, il programma del weekend

Che fine settimana ci attende. Cinque partite, tutte decisive: ritornano in scena U17 e U16 maschili, dopo gli stop per le nazionali. Entrambe le squadre sono attese dal Quarto di finale d'andata, i primi contro la Roma, i secondi contro l'Empoli. Impegnate nei Quarti anche le due formazioni femminili: l'U17 in trasferta contro la Juventus cercherà di ribaltare la sconfitta per 4-3 dell'andata; l'U15 invece esordisce nella fase a eliminazione diretta contro la Roma, in casa. Semifinale per l'U15 maschile che, dopo aver eliminato l'Hellas Verona nei Quarti, ora se la vedrà con il Genoa.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

DOMENICA 9 GIUGNO

UNDER 17 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Juventus-Milan, ore 16.00 - Vinovo (TO)

UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (andata), Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 17: Quarti di finale (andata), Roma-Milan, ore 11.00 - Trigoria (Roma)

UNDER 16: Quarti di finale (andata), Milan-Empoli, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: Semifinale (andata), Genoa-Milan, ore 11.00 - Stadio Begato 9, Genova