Settore giovanile rossonero, i match di oggi: Primavera in campo alle 11

Si riporta di seguito il programma del settore giovanile del Milan per la giornata di oggi:

DOMENICA 2 OTTOBRE

PRIMAVERA: 6° giornata di andata, Bologna-Milan, ore 11.00 - Centro Tecnico Niccolò Galli (Bologna)

UNDER 15: 2° giornata di andata, Milan-Brescia, ore 11.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 16: 2° giornata di andata, Milan-Brescia, ore 15.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 18: 3° giornata di andata, Milan-Cagliari, ore 15.00 - PUMA House of Football (Milano)