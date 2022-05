Settore ospiti Milan-Atalanta: milanisti e atalantini verranno divisi. Questura al lavoro

Per non creare problemi di ordine pubblico in occasione della sfida tra Milan e Atalanta prevista per domenica 15 maggio alle 18:00 a San Siro, la Questura ha fatto sapere che "verrà organizzato un pre-filtraggio all’ingresso del terzo anello per dividere i tifosi milanisti da quelli atalantini. Verrà in sostanza chiesta la fede calcistica a chi sta entrando nel settore ospiti e i supporter verranno divisi in base al loro tifo, seppur all’interno dello stesso settore". Lo riporta Calcio&Finanza.