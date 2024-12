Sfida in famiglia: l'esordio in rossonero di Conceiçao contro la Juve del figlio Francisco

vedi letture

Sergio Conceiçao, nuovo tecnico del Milan, non ha troppo tempo da perdere: il mese di gennaio è fitto di impegni e il primo, importantissimo perché assegna il primo trofeo stagionale ovvero la Supercoppa italiana, arriva già tra meno di una settimana. Domani i rossoneri partiranno alla volta dell'Arabia Saudita per prendere parte alla final four: per accedere alla finalissima, il Diavolo dovrà superare in semifinale la Juventus. Ironia della sorte, dunque, l'esordio di Conceiçao sulla panchina rossonera avverrà nella gara contro i bianconeri di cui uno dei titolari è il figlio Francisco. Le due squadre si ritroveranno in campionato anche a fine mese. Un inizio di avventura rossonera molto particolare, anche sotto questo punto di vista.