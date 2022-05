Sfida Newcastle-Dortmund per il talento Ekitike. In Italia lo volevano Inter, Milan e Juve

MilanNews.it

l Newcastle sfida il Borussia Dortmund per il giovane talento Hugo Ekitike. L'attaccante del Reims è in cima alle preferenze dei gialloneri per il dopo-Haaland nel reparto avanzato, ma anche nel mirino dei Magpies per costruire una rosa vincente e convincente nel 2022-23.

Autore di 11 gol e 5 assist in 27 presenze stagionali, il 19enne Ekitike è stato accostato anche a Juve, Inter e Milan in Serie A.