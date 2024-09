Sfilza di 4.5 per Fonseca nelle pagelle sui quotidiani odierni: i commenti

vedi letture

Dopo la debacle interna del Milan, che ha ceduto per 3-1 nei confronti del Liverpool, Paulo Fonseca torna sul banco degli imputati. E in molti iniziano a pensare che la sfida di campionato del prossimo weekend, non certo la più semplice, sarà decisiva per il futuro del tecnico ex Roma e Lille. "Inizio incoraggiante con palleggio e personalità. La brutta difesa a zona sui calci piazzati complica tutto, ma già prima dei gol subiti il Diavolo era calato. Servono tanto lavoro, continuità di gioco e risultati", scrive la Gazzetta dello Sport circa la prova dei rossoneri di ieri.

"Il suo Milan parte a razzo poi si inceppa e crolla sotto i colpi delle stelle inglesi. Difesa in balia dell’avversario", scrive invece il Corriere dello Sport. Sulla stessa linea Tuttosport: "Doveva essere la partita della rinascita, ma il Milan continua a naufragare". Questo invece il giudizio di MilanNews: "La squadra si squaglia dopo circa venti minuti, con il Liverpool che sostanzialmente fa quello che vuole con la palla tra i piedi. Gravi i gol su palla inattiva frutto di errori di fase".

Le pagelle di Paulo Fonseca

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 4.5

Corriere dello Sport - 4.5

TuttoSport - 4.5

Il Corriere della Sera - 4.5

MilanNews.it - 5