Sgarbi: "Senza Milan e Inter, il Comune non avrà problemi a mantenere San Siro"

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, è stato intervistato alla Repubblica questa mattina e ha espresso la sua posizione in merito allo stadio di San Siro che, se fosse per lui, non va demolito per nessuna ragione. Sgarbi ha commentato così l'eventualità che ci siano costi troppo elevati per il Comune per il mantenimento dello stadio se Milan e Inter lo dovessero abbandonare: "Milano è la città più ricca di Italia, non avrà problemi a farlo".