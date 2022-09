Sheva a Casa Milan per incontrare i tifosi: le immagini

© foto di AC Milan

Giorno di incontri a Casa Milan. Questa mattina Andriy Shevchenko si è presentato nella sede rossonera per ringraziare il club e i suoi dipendenti per l'iniziativa a favore della sua Ucraina, poi anche i 50 rossoneri presenti in Via Aldo Rossi. L'attaccante ucraino ha incontrato i tifosi per firmare autografi e scattare foto. Di seguito le immagini dell'evento: