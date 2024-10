Sheva e Kakà riuniti. La foto insieme: "Condividere bei ricordi insieme"

vedi letture

Foto non adatta ai cuori deboli quella pubblicata da Andriy Shevhcenko oggi pomeriggio sul proprio profilo Instagram. L'ex centravanti rossonero si è incontrato a Seul, in Corea del Sud, con l'amico ed ex compagno milanista con Ricardo Kakà. La foto è stata postata sui social con il seguente testo: "Felice di incontrare di nuovo il mio amico Riky Kaka e condividere bei ricordi insieme. Grazie Seoul per la calorosa accoglienza".