Shevchenko: "Quando arrivai al Milan mi stupì per l'ora e mezza di tattica, pensavo non fosse allenamento"

Andriy Shevchenko, intervistato da DAZN, ha raccontato di un episodio con Costacurta durante uno dei suoi primi allenamenti al Milan: "Dopo due ore e mezza di allenamento, ero alla prima settimana al Milan, mi avvicinai a Billy Costacurta per chiedergli: quando inizia l’allenamento? Perchè era tattica! Per me la tattica era una passeggiata, pensavo che dopo avremmo fatto allenamento! Per cui davvero ho chiesto a Billy se poi sarebbe incominciato l’allenamento! Billy è un grande, ha riso e poi è andato a raccontarlo a tutti".