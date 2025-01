Si rivede Pavlovic: in Champions il serbo tornerà titolare dopo oltre un mese

Il percorso di Strahinja Pavlovic al Milan è stato molto singolare. Arrivato come rinforzo difensivo in estate dal Salisburgo, il calciatore serbo si è guadagnato subito la fiducia di mister Fonseca ma anche quella di una buona fetta di tifosi rossoneri che ne apprezzavano lo spirito e la mentalità. Nella trasferta di Roma contro la Lazio ha saputo anche togliersi lo sfizio del gol. Poi dal Liverpool in avanti è iniziata la sua discesa: Pavlovic ha iniziato a commettere errori e a giocare sempre meno.

L'ultima partita da titolare per Pavlovic è stata quella contro il Sassuolo in Coppa Italia (6-1 per i rossoneri), giocatasi lo scorso 3 dicembre a San Siro: un mese e mezzo fa. Era ben prima dell'esonero di Fonseca a riprova del fatto che aveva perso il posto anche con l'ex tecnico: le cose non sono cambiate con l'arrivo di Conceicao. La gara con i neroverdi è stata anche l'ultima apparizione in campo del gigante serbo. Con l'assenza di Tomori (squalificato) e Thiaw (infortunato), contro il Girona in Champions League toccherà finalmente di nuovo a lui, in coppia con Matteo Gabbia con cui ha giocato solamente una volta (quarta giornata contro il Venezia).