Siebert troppo severo con il Milan: estratti quattro cartellini per sette falli commessi

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Severissimo il giudizio dell'arbitro Siebert in Chelsea-Milan. Il fischietto tedesco ha infatti assegnato un rigore contestatissmo agli inglesi, espellendo Tomori dopo un contatto abbastanza contesabile su Mount in area di rigore. Siebert, inoltre, ha anche estratto tre cartellini gialli nei confronti di Krunic, Gabbia e Giroud per un totale di soli sette falli commessi. Di certo poca flessibilità per l'arbitro berlinese.