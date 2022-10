Signori: "Leao ha dimostrato di essere devastante, ci sono ancora margini di miglioramento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Signori, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport soffermandosi sul paragone fra Rafael Leao e Kvaratskhelia: "Preferisco leggermente Leao per via dello Scudetto vinto con il Milan. è qui in Italia da più tempo di Kvara, ha dimostrato di essere devastante ma ha ancora dei margini di miglioramento".