Signori: "Leao sarà determinante per aprire gli spazi a Giroud"

Beppe Signori ha parlato di Rafael Leao sulle colonne della Gazzetta dello Sport in vista del big match di questo pomeriggio contro la Juventus. Queste le parole dell'ex attaccante di A: "Ho l'impressione che Leao possa essere determinante: per lo stato di forma, per le qualità che ha, perché il Milan gioca in casa e farà una gara più offensiva. Sarà determinante anche per aprire gli spazi a Giroud: può essere lui il vero uomo decisivo, come gli capita spesso in queste gare".