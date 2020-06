Sileri: "I festeggiamenti dei tifosi del Napoli? Così andavano vietati, bisognava stare a distanza"

"Festeggiamenti dei tifosi del Napoli sciagurati per l'OMS? Non avrei usato un termine del genere. Sicuramente non doveva accadere. Andava vietato, bisognava stare a distanza con mascherine". A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Uno', il il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. "Salvini ha proposto di riaprire gli stadi? Presto, servono ancora due o tre settimane di monitoraggio", ha detto.