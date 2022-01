Simeone: "Ci sono grandi squadre in Serie A, mi piacerebbe tornare in Italia"

Diego Simeone, tecnico dell'Atlético Madrid, ha presentato la propria docu-serie che andrà in onda su Amazon. L'allenatore spagnolo, nella conferenza stampa di presentazione, ha aggiunto anche un particolare su un suo possibile ritorno in Italia: "Ho un ricordo meraviglioso del calcio italiano, ho imparato molto da giocatore e da uomo. Sono maturato in Italia e mi piacerebbe tornarci in futuro da allenatore. Ci sono grandi squadre in Serie A e c'è un bel livello, oggi sto bene dove sono, ma tutto finisce nella vita e nel calcio".