Simone Pepe: "Complimenti al Milan, nessuno ci avrebbe scommesso un euro"

Simone Pepe, ex giocatore tra le altre della Juventus, ha parlato a Sport Mediaset a margine dell'evento di golf per beneficenza organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro a Roma:

Milan campione per merito o per demerito dell'Inter?

"Mi piace dare i meriti al Milan anche se l'Inter ha avuto qualche passo falso ma nessuno di noi, come la Juve di Conte il primo anno, pensava che avrebbe potuto vincere il titolo. Ci sono delle similitudini: hanno fatto un grandissimo lavoro, perché nessuno avrebbe puntato un euro sul Milan perché vedevamo tutti l'Inter e il Napoli favoriti. Complimenti a Pioli e al Milan".