Sissoko non ha dubbi: "Milan carico, ma stasera passerà la Juventus"

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato l'ex centrocampista bianconero dal 2007 al 2011, Mohamed Sissoko, per commentare la prima partita dell'anno della Juventus contro il Milan in Supercoppa Italiana: "In che condizioni arriveranno i bianconeri contro il Milan? E' un periodo in cui ci sono molti pareggi, però la squadra sta bene. Con la Fiorentina sono mancati i dettagli, quella è una partita che normalmente devi vincere davanti ai tuoi tifosi. L'obiettivo della Juve è di conquistare ogni trofeo a cui partecipa, poi difficilmente sbaglia i grandi match come quello di stasera. Sono i favoriti e da loro mi aspetto un'ottima partita".

Il Milan si presenta con un nuovo allenatore, in genere cosa significa questo per i giocatori?

"I giocatori del Milan vorranno dimostrare al nuovo allenatore di essere pronti, me li aspetto carichi e vogliosi di far bene contro un grande avversario. Non sarà una partita facile per la Juve, ma ho già spoilerato il nome della mia squadra vincente (sorride ndr)".

Conceição, qualche anno fa, giocò tra l'altro un brutto scherzo ai bianconeri in Champions League.

"E' un buon tecnico, ha esperienza e sono convinto che farà bene in Italia. Da seguire la sfida a distanza con il figlio Francisco, è molto interessante".