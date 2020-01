Siviglia-Suso, possibile prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto

Il Milan aspetta offerte per Suso. Per il Corriere dello Sport i rossoneri accetteranno solo proposte legate all'acquisto a titolo definitivo, mentre il Siviglia oggi potrebbe ragionare su un prestito (visto anche l'investimento di 20 milioni per En-Nesyri): per il quotidiano un'ipotesi potrebbe essere quella di aggiungere un obbligo di riscatto, magari da esercitare dopo 18 mesi (quindi al termine della prossima stagione).