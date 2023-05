Siviglia testa di serie per la prossima Champions League. Milan in terza fascia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Champions League 2023/24, il quadro è quasi definito: manca solo la vincitrice dell'Europa League per avere tutte le 26 qualificate alla fase a gironi: Napoli già certo di essere testa di serie al sorteggio in qualità di campione nazionale Le altre saranno i campioni di Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Portogallo più i detentori della Champions League 2022/23 e dell'Europa League 2022/23. Questo è lo scenario (in neretto le squadre già qualificate).

FASE A GIRONI

Teste di serie

Manchester City (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Napoli (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Benfica (Portogallo)

Siviglia (Spagna)

Testa di serie o seconda fascia

Inter (Italia)

Testa di serie o terza fascia

Feyenoord (Olanda)

Seconda fascia

Real Madrid (Spagna)

Manchester United (Inghilterra)

Borussia Dortmund (Germania)

Atlético (Spagna)

Lipsia (Germania)

Porto (Portogallo)

Arsenal (Inghilterra)

Seconda o terza fasciaShakhtar Donetsk (Ucraina)

Terza fascia

Salisburgo (Austria)

Milan (Italia)

Lazio (Italia)

Stella Rossa (Serbia)

Terza o quarta fascia

Real Sociedad (Spagna)

Celtic (Scozia)

Newcastle (Inghilterra)

Quarta fascia

Union Berlino (Germania)

Lens (Francia)