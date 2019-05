Sky - A breve un incontro tra Inzaghi e Lotito, in caso di addio per la Lazio c'è Gattuso in pole

Stando a quanto riferito da Sky Sport 24, Simone Inzaghi, uno dei nomi che potrebbero succedere a Gattuso sulla panchina rossonera, incontrerà Lotito nei prossimi giorni per un incontro decisivo, nel quale si deciederà il futuro dell'allenatore piacentino: o rinnovo triennale, o rescissione consensuale o eventuale permanenza con un solo anno di contratto, una situazione scomoda per tutte le parti. In caso di addio di Inzaghi, in pole per sostituirlo in biancoceleste ci sarebbe proprio Gattuso.