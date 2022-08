Sky - Assente Adli nell'allenamento di oggi. Il francese è volato a casa per la nascita della figlia

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, nell'allenamento odierno del Milan era assente il centrocampista Yacine Adli. Il centrocampista classe 2000 è volato in Francia per assistere alla nascita di sua figlia, secondogenita. Il franco-algerino farà ritorno in Italia nelle prossime ore.