Sky - Bennacer, il problema al polpaccio è grave: lesione di terzo grado, si temono 3 mesi di stop

Emergono nuovi dettagli sull'infortunio rimediato da Ismael Bennacer in Nazionale, e non arrivano di certo buone notizie. Sky Sport fornisce un aggiornamento sulla tipologia di problema: una lesione al polpaccio di terzo grado, praticamente uno strappo. Il centrocampista rossonero si è infortunato durante un allenamento con l'Algeria svolto su un campo artificiale in erba sintetica, per prepararsi alla sfida contro la Liveria del 10 settembre che si sarebbe giocata sulla stessa tipologia di terreno.

Secondo Sky oggi Benacer si è sottoposto ad esami in Algeria e martedì ne farà altri a Milano. I tempi di recupero ipotizzati dallo staff medico della nazionale algerina vanno dai 2 mesi e mezzo ai 3 mesi: solo per la cicatrizzazione del muscolo ci vorranno almeno 6 settimane. Un duro colpo per Fonseca, che perde un potenziale titolare poco prima di un filotto importante di partite tra Champions League e Serie A.