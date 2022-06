Sky - Botman ad un passo dal Newcastle: al Lille andranno 37 milioni più bonus

MilanNews.it

Sembra davvero sfumato il trasferimento di Sven Botman al Milan. Il giocatore olandese passerà al Newcastle per trentasette milioni più bonus, una cifra vicinissima alla richiesta originale di quaranta milioni di euro del Lille. Botman, sebbene avesse dato una preferenza per i rossoneri, ha deciso di accettare il passaggio al club inglese. La trattativa potrebbe già chiudersi in serata. Le alternative per il Milan sono Theate e Saliba. A riferirlo è Sky Sport.