© foto di www.imagephotoagency.it

Come ha riportato Manuele Baiocchini in collegamento da Milano su Sky Sport 24, Theo Hernandez ha rimediato una botta in allenamento che lo costringerà a stringere i denti in vista di stasera. Il terzino francese comunque dovrebbe partire titolare contro il Tottenham.