Sky - Castillejo verso la titolarità. Avanti nel ballottaggio con Hauge per un posto a destra

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Samu Castillejo è il favorito per un posto a destra nei tre trequartisti dietro ad Ante Rebic. Nel ballottaggio con lo spagnolo c'è però Jens-Petter Hauge, reduce da un gol nel match di giovedì contro lo Sparta Praga, e non il solito Saelemaekers. Ecco, di seguito, la probabile formazione che affronterà domenica sera il Parma a San Siro:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.