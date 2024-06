Sky - Centravanti Milan, nuovi contatti per Lukaku: programmato un summit con l'entourage del giocatore

Novità per il mercato del Milan, lato centravanti: Gianluca Di Marzio, in diretta a Calciomercato - L'Originale su Sky, ha dato notizie riguardanti la ricerca del numero nove che sostituirà Olivier Giroud, e sembra esserci un ritorno su Romelu Lukaku. Il Milan aveva provato in prestito, ci sono stati altri contatti per cercare una quadratura per vedere se Lukaku può essere veramente il nuovo attaccante del Milan.

È stato programmato anche un summit con l'entourage del giocatore. Il Milan non guarda quindi solo a Joshua Zirkzee, ma si guarda intorno e sta pensando nuovamente a Romelu Lukaku.