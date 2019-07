Sky - Clausola Arsenal presente nel contratto di Bennacer

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato - L’Originale” su Sky Sport, ci sarebbe nel contratto di Bennacer una clausola inserita dall’Arsenal al momento della sua cessione. Questa clausola permetterebbe al club inglese di pareggiare l’offerta del Milan per poter così riportare il talento algerino in Inghilterra. Da quello che filtra però non ci dovrebbero essere problemi, c’è quindi da aspettarsi il benestare dei Gunners alla chiusura della trattativa. Lunedì gli agenti del calciatore saranno in Italia.