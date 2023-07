Sky - Contro la Juve si va verso il primo Milan "vero": le ultime

Intervenuto a Sky Sport 24 da Los Angeles, Peppe Di Stefano ha confermato la nostra indiscrezione di due giorni fa (CLICCA QUI) in merito alla probabile formazione che Stefano Pioli ha intenzione di mandare in campo contro la Juventus nella seconda partita del Soccer Champions Tour, che si giocherà a Carson e che segnerà anche la fine della permanenza del Milan in California visto che poi ci sarà lo spostamento a Las Vegas dove giocherà contro il Barcellona.

Prime prove di vero Milan, dunque, con Pioli che manderà in campo l'undici migliore dall'inizio. In porta ci sarà Mike Maignan, che prende il posto di Sportiello che aveva iniziato tra i pali il match con il Real Madrid. In difesa il quartetto sarà formato da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. La mediana a tre prevede la presenza di Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders mentre il trio offensivo sarà formato da Pulisic, Giroud e Rafael Leao.