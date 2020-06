Sky - Donnarumma ha una grande riconoscenza nel Milan: in caso di partenza non vuole lasciare a parametro zero

Intervenuti ai microfoni di Sky Sport Luca Marchetti e Peppe Di Stefano hanno parlato della situazione del rinnovo di Donnarumma. Queste le loro parole:

Di Stefano: "Donnarumma ha un legame forte con il Milan. E' un doppio legame. Gigio Donnarumma per me non andrà mai via dal Milan a parametro zero perchè ha un'immensa riconoscenza nei confronti del Milan per quello che è stato e per quello che gli ha portato in questi anni. Le strade sono due: o il Milan chiama nelle prossime ore Raiola e provano a abbozzare un rinnovo di contratto che dovrà partire dagli attuali 6 milioni di euro con tutte le possibili formule del caso. Su questo ne parleranno le parti in causa. La seconda soluzione è che Gigio vada via quest'estate ma non vuole andare via gratis. Vuole lasciare un patrimonio al Milan. Da quello che sappiamo ci sarà un contatto nei prossimi giorni. Dai dialoghi sui rinnovi di 35 giorni di Ibrahimovic Bonaventura, potrebbe partire il dialogo per Donnarumma. Sarà importante la voglia di questo giocatore che ha un grande legame con l'ambiente rossonero."

Marchetti: "Sono curioso di capire quando parleranno Raiola e il Milan che tipo di accordo potranno trovare. La clausola è una soluzione e potrebbe rimandare un'eventuale partenza di Donnarumma. Non ho dubbi che Donnarumma non voglia lasciare il Milan a parametro zero."