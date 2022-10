Sky - Due ballottaggi aperti per Pioli verso la Juventus: ecco quali

MilanNews.it

In vista della partita di domani contro la Juventus, Stefano Pioli dovrà sciogliere due dubbi in merito alla formazione titolare. Il primo è quello relativo alla difesa, con Pierre Kalulu che potrebbe essere spostato a destra al posto di Dest con l’inserimento di Matteo Gabbia accanto a Tomori. Se, invece, dovesse propendere per Dest dall’inizio, ovviamente Kalulu tornerebbe in mezzo.

Il secondo ballottaggio riguarda il ruolo di trequartista centrale tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere. Il belga ha giocato praticamente sempre e anche in una logica di turnazione, potrebbe andare in panchina contro la Juventus. Lo ha riferito Peppe Di Stefano in collegamento a Sky Sport 24.

Ballottaggi aperti:

Kalulu-Dest 51-49

Brahim Diaz-De Ketelaere 51-49