Sky - Fonseca pensa di cambiare anche in mezzo alla difesa: le ultime

Mai come questa volta, Paulo Fonseca ha tenuto sulle spine i suoi giocatori in merito alla formazione che andrà in campo contro l’Udinese. Le novità principali dovrebbero riguardare la coppia dei difensori centrali, con Fonseca che potrebbe riproporre la coppia composta da Fikayo Tomori e Malick Thiaw, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Strahinja Pavlovic. Panchina per Matteo Gabbia.

In attacco, invece, si va verso le indiscrezioni che sono circolate ieri dopo la conferenza stampa con il trio composto da Chukwueze, Pulisic e Okafor alle spalle di Alvaro Morata. Panchina per Rafael Leao e Tammy Abraham.

Queste, dunque, le ultime di formazione svelate da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 con il probabile 11 milanista che si va a disegnare così:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw o Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor, Morata.