Sky - Glasgow-Napoli non si gioca più il 13, mercoledì 14 la nuova data

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riferito da Sky Sport cambia la data di Glasgow-Napoli di Champions League: non più martedì 13 ma mercoledì 14, con orario ancora da definire. La motivazione è quella dell'ordine pubblico. Cambia così di 24h il programma dei partenopei, prossimi avversari del Milan in campionato: la sfida è prevista per domenica 18 alle 20.45 a San Siro.