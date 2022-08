Sky - I voti al mercato di De Grandis: "Al Milan do 7.5"

MilanNews.it

Ad un giorno dall'inizio del campionato il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha dato il voto al calciomercato delle varie squadre di Serie A. Questo il suo pensiero sul Milan: "Al Milan do 7.5: non ha fatto tantissimi acquisti, ha preso i giocatori che servivano. È andato via Kessie ed è arrivato Pobega a rinforzare il centrocampo. Serviva un attaccante di riserva ed è arrivato Origi e poi De Ketelaere, che è un giocatore importante: è un trequartista forte, ha fisico. Proprio in un ruolo in cui l’anno scorso il Milan è mancato: Brahim Diaz aveva cominciato bene e poi ha lasciato il posto a Kessie. È stato un Milan chirurgico perché ha preso le pedine che doveva prendere, ed è importante non prenderne troppe perché questa è una squadra che ha vinto lo scudetto. Pioli ha detto che ha rivisto le stesse facce dell’anno scorso, se metti tanta gente nuova per certi versi vai anche a minare un po’ lo spogliatoio".