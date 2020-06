Sky - Ibra e non solo: ecco le possibili novità di formazione per domani

Potrebbe non essere solo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic la novità del Milan in vista della Spal. Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Stefano Pioli ha effettuato diverse prove tattiche nella rifinitura di oggi. E quella maggiormente provata è quella che prevederebbe ben sei cambi rispetto alla formazione anti Roma. In difesa Calabria e Gabbia dovrebbero rilevare i posti di Conti e Kjaer, Krunic per Kessie, mentre dietro le punte ci dovrebbero essere i cambi principali con Saelemaekers, Paquetà e Leao alle spalle di Rebic con conseguente panchina per Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Avvicendamento anche a centrocampo, con Krunic che prenderà il posto di Kessie. La turnazione sarà naturale e necessaria, visto che i prossimi tre impegni del Milan, dopo la gara con la Spal, saranno contro Lazio, Juventus e Napoli.