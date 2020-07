Sky - Ibra non si è allenato con la squadra: Pioli decide in giornata se sarà titolare o meno

Stando a quanto riferito da Sky, Zlatan Ibrahimovic - nella seduta di ieri - non si è allenato con la squadra è ha svolto un lavoro personalizzato nel chiuso della palestra. Il suo impiego in campo dipenderà da Stefano Pioli: il giocatore certamente sarà convocato, ma deciderà l’allenatore se metterlo in campo o meno dal primo minuto, nonostante non si sia allenato con il gruppo e nella giornata di ieri e in quella di domenica. Ibra apparso nervoso al cambio di pochi giorni fa, è stata definito ‘arrabbiato’ da Pioli in conferenza stampa, e probabilmente queste ultime notizie - stando a quanto riportato da Sky - confermano ulteriormente il malumore dello svedese. Dunque ci sono due possibilità: o una formazione fotocopia di quella che ha battuto 5-1 il Bologna, ovvero con Ibra in campo, oppure si andrà con la versione alternativa con Rebic prima punta e Bonaventura inserito nel trio di trequartisti con Saelemaekers e Calhanoglu.